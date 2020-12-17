В среду, 16 декабря, стало известно, что США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2". Их планируют вводить, пока проект не остановится.

Об этом заявил Кристофер Робинсон, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

По его словам, остановка проекта сможет помочь в налаживании отношений Вашингтона и Москви.

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект…Мы остановим этот трубопровод", - добавил Робинсон.

Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".

Читайте также, как в Германии нашли способ "увильнуть" от санкций. Так, там могут создать специальный фонд, который поможет компаниям не взаимодействовать напрямую с Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.