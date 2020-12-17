"Северный поток-2": США обещают новые санкции [ Редактировать ]
В среду, 16 декабря, стало известно, что США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2". Их планируют вводить, пока проект не остановится.
Об этом заявил Кристофер Робинсон, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.
По его словам, остановка проекта сможет помочь в налаживании отношений Вашингтона и Москви.
"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект…Мы остановим этот трубопровод", - добавил Робинсон.
Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".
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