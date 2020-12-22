Во вторник, 22 декабря, стало известно о том, что расположенный на суше отрезок газопровода "Северный поток-2" готов к вводу. Такое заявление сделала заместитель председателя правления Газпрома, генеральный директор Газпром экспорта Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками.

Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу.

Также она добавила, что сейчас на завершающем этапе также находятся строительные работы на сухопутном участке России.

При этом она отметила, что срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды.

Напомним, тало известно, что США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2". Их планируют вводить, пока проект не остановится.

Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".

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