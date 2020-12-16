"Северный поток-2" следует завершить - Меркель [ Редактировать ]
Позиция Германии по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась. Его нужно достроить. Об этом в Бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Она отметила, что даже при завершении и запуске трубопровода, Украина должна остаться в статусе транзитера газа из России в Евросоюз.
"Позиция правительства касательно "Северного потока-2" не изменилась и осталась такой же, как и в предыдущие годы", - сказала Меркель.
Ранее мы сообщали, о новых санкциях США против "Северного потока-2".
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