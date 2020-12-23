Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова відпустили під особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід у справі про авіакатастрофу АН-26 йому обрав Печерський суд Києва. За даними слідства, Дроздов затвердив тимчасовий курс для льотчиків, який передбачав можливість польотів конвеєром на літаках АН-26.

Та дозволив спільні польоти курсантів льотчиків та курсантів штурманів. Натомість сам Сергій Дроздов зазначив, що конвеєрні польоти на АН-26 відбувались із часу побудови літака. А спільні навчання практикували останні 29 років. Нагадаю, командувача повітряних сил ЗСУ підозрюють у недбальстві у справі загибелі курсантів.