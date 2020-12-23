У Миколаєві викрили корупційну схему [ Редактировать ]
У Миколаєві СБУ викрила корупційну схему. Протягом останніх двох років керівництво одного з комунальних підприємств уклало низку угод про постачання електроенергії на майже 240 мільйонів гривень. Потім посадовці, порушуючи закон, підписали додаткові контракти на невигідних для підприємства умовах.
Виводили "у тінь" гроші та клали їх - собі до кишені. Під час Обшуків правоохоронці вилучили чекові книжки, податкові накладні, чорнові записи та комп'ютерну техніку.
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Протягом останніх двох років керівництво одного з комунальних підприємств уклало низку угод про постачання електроенергії на майже 240 мільйонів гривень
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