Бюджет літніх Олімпійських ігор у Токіо зріс ще на майже три мільярди доларів через перенесення змагань

Найдорожча Олімпіада в історії. Бюджет літніх Олімпійських ігор у Токіо зріс ще на майже три мільярди доларів через перенесення змагань. За останніми підрахунками організаторів, подія коштуватиме майже 16 мільярдів доларів.

Олімпіада в Токіо мала відбутися улітку торік. Через пандемію коронавірусу захід перенесли на літо 2021 року. За останніми опитуваннями, більшість японців хоче, щоб Ігри взагалі скасували, або принаймні відклали ще на рік.