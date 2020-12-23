У Токіо відбудеться найдорожча Олімпіада в історії [ Редактировать ]
Найдорожча Олімпіада в історії. Бюджет літніх Олімпійських ігор у Токіо зріс ще на майже три мільярди доларів через перенесення змагань. За останніми підрахунками організаторів, подія коштуватиме майже 16 мільярдів доларів.
Олімпіада в Токіо мала відбутися улітку торік. Через пандемію коронавірусу захід перенесли на літо 2021 року. За останніми опитуваннями, більшість японців хоче, щоб Ігри взагалі скасували, або принаймні відклали ще на рік.
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