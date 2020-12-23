Сервіз відомої британської королеви виставили на аукціон [ Редактировать ]
Ляльковий сервіз британської королеви Марії виставили на аукціон. У наборі посуду - 70 крихітних предметів із китайської порцеляни. Вони у 12 разів менші за звичайні. Тарілки, чайники і чашки виготовили у 1924 році, як декор для лялькового будинку.
Його подарували тодішній королеві Марії - бабусі нинішньої монархині Єлизавети другої. Нині сервіз виставила на торг компанія, яка виконувала замовлення. Організатори сподіваються, що набір піде з молотка щонайменше за 25 тисяч доларів.
Джонні Сенделсон, директор компанії-виробника посуду:
Для наших майстрів, які 100 років тому створити цей сервіз, було великою честю працювати над подарунком для королеви. Ми досі зберігаємо лист-подяку від її Величності. У ньому перераховані всі майстри, котрі долучилися до створення цього шедевра.
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Ляльковий сервіз британської королеви Марії виставили на аукціон. У наборі посуду - 70 крихітних предметів із китайської порцеляни
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