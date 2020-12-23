У Таїланді слони подарували школярам медичні маски [ Редактировать ]
У Таїланді допомагати Санті узялися слони. Ціла череда святково вбраних велетнів зі своїми погоничами завітали до школи в провінції Аютая.
Дітворі принесли святкове частування, а також неодмінний атрибут епохи пандемії - медичні маски. А ще здивування і святковий настрій. Такі заходи проводять щороку. До них залучають слонів із місцевого розплідника.
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