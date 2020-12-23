До подій на східному фронті - там не вщухають ворожі обстріли з важкої артилерії та мінометів. Як тримають оборону українські солдати?

Щонайменше дев'ять ворожих обстрілів із різноманітного озброєння по всій лінії, під Маріуполем російські найманці застосували гаубиці. Минула доба на Східному фронті видалася напруженішою за попередні.

Цей боєць сам з Маріуполя, а зустріли ми його на передовій під Торецьком, і йому дуже не подобається те, що відбувається поблизу рідного міста. Каже: тому й пішов в армію, щоб Маріуполь більше не був під вогнем бойовиків. Розповідає, що вдома, знаючи його характер - не надто й заперечували.

Все нормально, сильно никто не противился. Да и знают, что мне бы не понравилось - если бы кто-то что-то плохое говорил. Ну, мама по первости переживала, а сейчас привыкла. Периодически звоню, говорю, что все нормально и все.

"Нормально" - це періодичні ворожі обстріли з кулеметів, гранатометів та навіть мінометів. Без них тут в принципі більше декількох днів не буває. Але за досвідом попередніх років - це ще тихо, - розповідає вояк з позивним "Скрипаль". Він на фронті з 2016 року.

Позивний "Скрипаль", військовослужбовець Збройних сил України:

Більшість моїх знайомих, друзів що воювали ще в ті роки, в когось опустились руки, комусь не цікаво - бо "тієї війни нема"є. І більшість досвідчених хлопців порозходилися по домівках. І я вирішив, що треба поміняти, як би підмінити. Тому що хтось має - як в том дивізі: "Хто, якщо не ми?"

Але на передовій тримають оборону не лише люди. В кожному окопі та бліндажі разом з ними обов'язково - їхні хвостаті друзяки. Коти ловлять гризунів, собаки можуть першими помітити диверсантів чи почути обстріл.

Цього собаку бійці називають Ліса, і це - військовий трофей. Пса в прямому сенсі відвоювали, разом із цими позиціями.

Вот эта позиция была сепаров, а наши - вон там стояли. Ну, когда отбили - она так и осталась. Так она уже тут три или четыре года на этой горе.

На вигляд - невеликий собацюня, - та зате - вправний степовий мисливець.

У нас тут зайців куча бігає. У нас коли весна була, поки вони маленькі, так ловила. А зараз вони великі - то вже не дожене.

Тож зараз, лише на військових харчах - і для нього завжди є щось смачненьке. Разом воювати - воно якось веселіше.