На Дніпропетровщині продають ділянку з покладами золотих руд [ Редактировать ]
Українська економіка падає через скорочення інвестицій. Такого висновку дійшли у Національному банку України. Через пандемію, нарощування капітальних інвестицій продемонстрували тільки поштова та кур'єрська діяльність. Лише у третьому кварталі ВВП впав на 3,5%.
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Вже наступного року "Енергоатом" повністю відмовиться від зберігання відпрацьованого ядерного палива у Росії. У Чорнобильській зоні відкрили перший пусковий комплекс для відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомили у прес-службі "Енергоатому". Усі будівельні конструкції, майданчик для контейнерів та система приймання і зберігання відпрацьованого палива вже готові. Наразі випробовують встановлене обладнання. Експлуатація першого пускового комплексу стартує у травні 2021 року. До цього мають прокласти залізничну колію між сховищем і залізничною мережею України. Ще 14 таких же пускових комплексів планують завершити за 20 років, коли перший майданчик заповнять контейнерами з відпрацьованим паливом. Протягом наступних 100 років у новому сховищі зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських атомних електростанцій - Рівненської, Хмельницької та Південно-Української.
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На Дніпропетровщині вперше продають ділянку з покладами золотих руд. Електронні торги за коштовне місце у понад тисячу гектарів стартували сьогодні на "Прозорро" у режимі реального часу. Початкова ціна лоту - майже 4,5 мільйони гривень. Інвестори, яким вона дістанеться, отримають право на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку ділянки протягом 5 років.
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Миколаївський порт "Ольвія" отримає заможних катарських партнерів. "Укрспецекспорт" уклав меморандум про співпрацю з проєктною компанією катарського оператора, яка керує найбільшим торговельним портом Катару - "Хамадом". Його вартість понад 7 млрд доларів. У Мінінфраструктури вважають, що державно-приватне партнерство з катарцями дасть поштовх для розвитку стратегічної інфраструктури довкола порту та Миколаївської області.
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У перші дні виплат довгоочікувані 8 тисяч гривень державної допомоги отримали майже 280 тисяч українців. Про це у своєму Telegram відзвітував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Загальна сума виплат ФОПам і найманим працівникам на сьогодні сягає трохи більше 2 мільярдів гривень. Наразі гроші отримують ті, хто встиг звернутися із заявою до 21 грудня. Решта - чекатимуть на виплати до початку наступного року. Поки що нарахували 312 тисяч заяв на отримання допомоги.
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