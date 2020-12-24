Дональд Трамп помилував колишнього голову свого передвиборчого штабу [ Редактировать ]
Останні рішення адміністрації Дональда Трампа. Президент помилував Пола Манафорта колишнього голову свого передвиборчого штабу. Його засудили торік, у березні, до 7 років в'язниці за махінації - їх виявили в рамках справи про втручання Росії в американські вибори 2016 року.
Крім того, Трамп ветував оборонний бюджет на наступний рік, у якому, серед іншого, передбачені фінансова допомога Україні та санкції проти російського газогону "Північний потік-2". Але Конгрес планує проголосувати за кошторис іще раз - 28 і 29 грудня.
по теме
За всю історію жоден президент США не був у в'язниці. Тут не прийнято переслідувати суперників, які програли. Але правила змінюються
За результатами голосування колегії виборників, він отримав 306 з 270 необхідних голосів
За традицією, виборники враховують волевиявлення громадян у своїх штатах, тож процес прогнозовано завершиться перемогою Джо Байдена
Дональд Трамп зовсім не готовий йти на політичну пенсію, і в кращих традиціях своїх колишніх телешоу готує "другий сезон"
Глава держави і справді має право на помилування. Але президенти завжди використовували його коли вже були і слідство, і суд, і вирок. А тут - розглядають сценарій, коли помилують заздалегідь