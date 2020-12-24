Останні рішення адміністрації Дональда Трампа. Президент помилував Пола Манафорта колишнього голову свого передвиборчого штабу. Його засудили торік, у березні, до 7 років в'язниці за махінації - їх виявили в рамках справи про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Крім того, Трамп ветував оборонний бюджет на наступний рік, у якому, серед іншого, передбачені фінансова допомога Україні та санкції проти російського газогону "Північний потік-2". Але Конгрес планує проголосувати за кошторис іще раз - 28 і 29 грудня.