Через негоду в Україні зросла кількість ДТП [ Редактировать ]
Через погіршення погоди в Україні напередодні сталася понад тисяча ДТП. 13 людей загинули, 64 травмовані.
Нагадаємо, на ранок середи у західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Донецькій областях випав сніг, місцями намело до 5 сантиметрів. Складні погодні умови синоптики обіцяють у столиці і сьогодні. Сніг поступово перейде у дощ, і на дорогах очікують ожеледицю.
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