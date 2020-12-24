В четверг, 24 декабря, исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин назвал главные факторы, от которых будут отталкиваться для получения вакцины от коронавируса.

По его словам, пока нельзя сказать, вакцина какого производителя поступит в Украину.

Тем не менее в Центре общественного здоровья отметили, что главным фактором является доступность вакцины.

Будет учтено два фактора. Это фактор доступности, то есть, чтобы компания-производитель успела ее выработать в достаточном количестве для распространения по другим странам и второй фактор это те непосредственные рейтинги или те пожелания страны, которые она выражает во время подачи запроса в тот же COVAX.

По его словам, есть компания, которая заявила, что произведет более 100 млн доз для всего мира.

По поводу вакцины Astra Zeneсa, она вероятнее всего может быть более доступн.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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