Иммунитет к коронавирусу сохраняется не менее восьми месяцев Источник: РИА Новости

Австралийские ученые разработали специальный метод проверки иммунитета по клеткам памяти в крови пациентов, переболевших COVID-19. Результаты показали, что иммунитет к коронавирусу сохраняется не менее восьми месяцев. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

С начала пандемии ученые пытаются выяснить, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 и насколько велик риск повторного заражения.

Исследователи из Университета Монаша, Института Бернета и больницы Альфреда в Мельбурне последние 8 месяцев изучали образцы крови, которые они регулярно брали у 25 добровольцев с диагнозом COVID-19.

Для каждого участника эксперимента сделали серию "моментальных снимков" состояния иммунной системы, начиная с 4-го и до 242-го дня заболевания. Еще 36 человек без признаков заболевания составили контрольную группу.

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Как оказалось, концентрация свободных антител к SARS-CoV-2 в крови начинала падать уже через 20 дней после появления первых симптомов. Это согласуется с результатами предыдущих исследований, предполагающих, что уровни антител быстро снижаются, особенно в легких случаях COVID-19.

Антитела похожи на "снаряды", которыми иммунная система атакует патоген, а сигнал к их выработке подают белые кровяные тельца, называемые В-клетками памяти.

В случае с некоторыми возбудителями болезней эти клетки сохраняются долгие годы. Например, корь вызывает реакцию антител, которая практически не снижается на протяжении всей жизни. Для других патогенов иммунной системе через некоторое время требуется напоминание в виде бустерных вакцин.

Анализы показали, что через 8 месяцев после заражения в крови ранее перенесшего COVID-19 человека формируется сильный иммунный ответ.

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Ученые уверены, что большинство вакцин должны обеспечить хороший уровень иммунитета как минимум в течение 8 месяцев.

Ранее инфекционисты заявляли, чтобы взять пандемию под контроль, нужно, чтобы у 70% населения сформировался иммунитет. Теперь известно, что для этого есть "окно" в 8 месяцев.

Напомним, что "Подробности" писали о болезни, которая дает иммунитет к коронавирусу.