Зеленый чай, а также соки граната и черноплодной рябины подавляют распространение коронавируса, который скапливается в ротовой и носоглоточной полостях.

К такому выводу пришли ученые из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Ульмского университета (Германия), работа которых опубликована на сервере bioRxiv.

Исследователи изучали воздействие различных растительных напитков на распространение SARS-CoV-2 и вируса гриппа. Наибольшую противовирусную активность против обоих вирусов показали сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis).

Лучшую эффективность показал сок черноплодной рябины, инактивировавший более 96% вирусов.

Сироп бузины (Sambucus nigra) приводит к облегчению симптомов у больных гриппом, а полоскание горла зеленым чаем (Camellia sinensis) снижает заболеваемость гриппом.

Эффективность натуральных компонентов зависит от куста, с которого они были собраны, и может отличаться.

Исследователи допускают, что полоскание соками и чаем может снизить риск распространения COVID-19.

Напомним, что за последние сутки коронавирусом в Украине заболели еще 9 832 человек, 94 - скончались.