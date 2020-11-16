Ученые назвали напитки, которые подавляют коронавирус [ Редактировать ]
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Зеленый чай, а также соки граната и черноплодной рябины подавляют распространение коронавируса, который скапливается в ротовой и носоглоточной полостях.
К такому выводу пришли ученые из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Ульмского университета (Германия), работа которых опубликована на сервере bioRxiv.
Исследователи изучали воздействие различных растительных напитков на распространение SARS-CoV-2 и вируса гриппа. Наибольшую противовирусную активность против обоих вирусов показали сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis).
Лучшую эффективность показал сок черноплодной рябины, инактивировавший более 96% вирусов.
Сироп бузины (Sambucus nigra) приводит к облегчению симптомов у больных гриппом, а полоскание горла зеленым чаем (Camellia sinensis) снижает заболеваемость гриппом.
Эффективность натуральных компонентов зависит от куста, с которого они были собраны, и может отличаться.
Исследователи допускают, что полоскание соками и чаем может снизить риск распространения COVID-19.
Напомним, что за последние сутки коронавирусом в Украине заболели еще 9 832 человек, 94 - скончались.
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