Коронавирусный иммунитет: ученые сделали ошеломительное заявление [ Редактировать ]
Иммунитет у людей переболевших коронавирусом может держаться до 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные британских ученых.
В ходе исследования была отслежена концентрация специфических лимфоцитов к коронавирусу в сыворотке крови переболевших.
Судя по тому, что случаев реинфекции исчезающе мало, иммунитет действует не менее полугода.
Отмечается, что образцы крови были взяты у 100 выздоровевших доноров через полгода после первичного заражения в марте-апреле, у 77 женщин и 23 мужчин в возрасте 22–65 лет. Качество Т-клеточного иммунного ответа во время первоначальной инфекции, было достаточным для обеспечения долгосрочной клинической защиты.
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