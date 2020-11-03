Иммунитет у людей переболевших коронавирусом может держаться до 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные британских ученых.

В ходе исследования была отслежена концентрация специфических лимфоцитов к коронавирусу в сыворотке крови переболевших.

Судя по тому, что случаев реинфекции исчезающе мало, иммунитет действует не менее полугода.

Отмечается, что образцы крови были взяты у 100 выздоровевших доноров через полгода после первичного заражения в марте-апреле, у 77 женщин и 23 мужчин в возрасте 22–65 лет. Качество Т-клеточного иммунного ответа во время первоначальной инфекции, было достаточным для обеспечения долгосрочной клинической защиты.

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