В Україні зустрічатимуть Різдво за григоріанським календарем [ Редактировать ]
А вже цієї ночі християнський світ відзначатиме одне з найбільших свят - Різдво Христове. 25 грудня його святкують римо-католицька церква, більшість протестантських та православних церков у світі.
В Україні 25 грудня стало офіційним вихідним три роки тому. Цьогоріч Різдво за григоріанським календарем уперше відзначатиме одна з парафій греко-католицької церкви на Буковині. Як сказав тамтешній священик - "щоб святкувати з усім світом та відірватися від Росії".
В українській Помістній Церкві вірять, що настане час, коли усі християнські церкви України святкуватимуть Різдво 25 грудня - разом з більшістю християн світу.
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