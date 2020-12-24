В Україні 25 грудня стало офіційним вихідним три роки тому

А вже цієї ночі християнський світ відзначатиме одне з найбільших свят - Різдво Христове. 25 грудня його святкують римо-католицька церква, більшість протестантських та православних церков у світі.

В Україні 25 грудня стало офіційним вихідним три роки тому. Цьогоріч Різдво за григоріанським календарем уперше відзначатиме одна з парафій греко-католицької церкви на Буковині. Як сказав тамтешній священик - "щоб святкувати з усім світом та відірватися від Росії".

В українській Помістній Церкві вірять, що настане час, коли усі християнські церкви України святкуватимуть Різдво 25 грудня - разом з більшістю християн світу.