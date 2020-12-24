В Україні кількість випадків COVID-19 перевищила мільйон [ Редактировать ]
Кількість випадків ковіду в Україні з початку епідемії перевищила мільйон. Минулої доби зафіксували 11 490 нових інфікувань. 223 людини померли, одужали майже 16 тисяч.
І знову найбільше нових випадків зафіксовано у столиці майже тисячу чотириста, у Запорізькій області 774, на Одещині 676.
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