В Україні вперше обрали стартап, який офіційно представить країну на міжнародному конкурсі стартапів у США. Переможець регіонального етапу поїде на великий фінал конкурсу у Кремнієву долину та спробує виграти мільйон доларів. Тож, яку інновацію презентуватимуть світовій спільноті українці, розкаже Марічка Мельник.

Він літає проходом дуже точно позиціюючись мусимо літати на високій швидкості, але на дуже низькій висоті над землею для того щоби безпечно вносити хімікати Він здатен облітати до п'ятисот гектарів на день.

IT-фахівець Дмитро Сурду спочатку працював над створенням дрона-розвідника для української армії. Проект показав Міністерству оборони, але до серійного виробництва справа так і не дійшла. Тоді винахідник з командою почали шукати своїм напрацюванням інше застосування. Перемогу серед українських стартапівців уже здобули. Попереду міжнародний конкурс у США.

Дмитро Сурду, IT-фахівець:

Дуже просто ми зробили дрон для внесення засобів захисту рослин добрив у польові культури який здатний замінити наземні.... та саморобні обприскувачі. Основна перевага в тому, що цьому буде досягнуто вдесятеро менше вартість внесення.

"Startup World Cup" відбувається у більш як півсотні країн світу. Він об'єднує понад п'ятдесят тисяч учасників і близько двох з половиною тисяч інвесторів. Основна вимога до конкурсантів офіційно зареєстрований бізнес та прагнення заявити про свій проект на ринку. Переможця обирали із 12 стартапів.

Оксен Лісовий, директор НЦ "Ману":

Всього на конкурсі стартапів в Україні було подано 117 проектів із них ми відкинули 17 проектів залишили 100 тому що вони були зовсім не зрілі 100 проектів було подано до Сполучених штатів Америки до глобального комітету і вони відібрали ось ці дванадцять.

Переможець, якого обрало українське журі, представить свій стартап на конкурсі у Кремнієвій долині. Та отримає можливість виграти один мільйон доларів на розвиток свого бізнесу. А також почути поради світових експертів, знайти партнерів та майбутніх інвесторів.

Віталій Лісовий, керівник бізнес-інкубатора Ukrainian Future:

Раніше Україна офіційно не брала участь. Тому потрапити в це ком'юніті в цю спільноту і бути представленою в ній нам було важливо.

Дмитро і його команда до конкурсу будуть удосконалювати свій безпілотник та робити пілотні проекти. Все аби продемонструвати не лише теорію, а й практику на гран-прі конкурсі, який відбудеться з 19 по 21 травня наступного року у Сан-Франциско.