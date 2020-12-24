В четверг, 24 декабря, Министерство здравоохранения опубликовало план массовой вакцинации населения Украины от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска.

В план входят 9 приоритетных групп: медработники; военнослужащие; работники социальной сферы; лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений; пожилые люди (60+ лет); работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).

А также учителя и другие работники сферы образования; лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями; люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.

Приоритетность пенсионеров может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста.

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