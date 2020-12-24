У Рівному дев'ятирічна дівчинка всю ніч провела на вулиці. Голодну й холодну її на світанку знайшли люди. Як виявилося, з дому дитину вигнав вітчим. Не пустив на поріг навіть, коли просилася. Більше подробиць - знає наша Сніжана Сидорук.

Дев'ятирічну дівчинку посеред ночі на дощ вигнали з дому. Всю ніч вона провела сама на вулиці. А о четвертій ранку ось біля цього будинку в спальному мікрорайоні Рівного її помітив випадковий перехожий. І викликав поліцію.

Оксана Юрченко, інспекторка пресслужби правління патрульної поліції в Рівненській області:

Дівчинка пояснила, що вона намагалася чотири рази потрапити додому, але її не впускають. Поліція приїхала, прийшли вони до помешкання, на яке вказала ця дівчинка і справді їй двері не відчинили. Вона: "тату, відкрий"- "я тобі - не тато, іди звідси".

Чоловік двері поліцейським усе ж відчинив, але дитину не впустив. Мовляв, вона йому не рідна, а матері вдома немає. Тож патрульним довелося везти дівчинку в інший кінець міста до бабусі.

Світлана Колядич, інспекторка Управління патрульної поліції в Рівненській області:

Вона була дуже мокра, вона, коли роззулася в свої бабусі вдома, в неї ноги були дуже мокрі, ручки холодні, губи сині. Я одразу попросила бабусю, щоб вона її нагодувала, тому що дівчинка сказала мені, що з 9.00 ранку, коли вона поснідала, вона більше за день нічого не їла.

Двері квартири, де проживала дитина разом із мамою та вітчимом, ніхто не відчинив і нам. Сусіди кажуть: сім'я неблагополучна. Дитину на вулицю виганяють не вперше.

Ви знаєте, хто там живе? - Да, но я точно особ не знаю. Но я багато разів бачив, як і сусіди розказували, що вони деколи забирали дітей - кормили, надавали їм одяг, але мати продавала цей одяг, щоб купить там собі горілку.

Дівчинку ми розшукали в службі у справах дітей. Сюди Альбіна прийшла разом із бабусею.

Інна Самолюк, начальниця відділу правового та соціального захисту дітей служби у справах дітей Рівненського міськвиконкому:

Дитинка почувається спокійно, вона вже відійшла від того стресу, який отримала вночі під час свої прогулянки, так би мовити. Бачите самі, що вона активна, ось веселіша уже.

Чому опинилася на вулиці онука жінка не знає. Розповідає: уже й так прихистила двох старших дітей своєї доньки. Ще одну забрати і поставити на ноги не зможе.

Лідія, бабуся:

По стану здоров'я я не можу її забрати. Я її можу забирати на канікули, на вихідні, постоянно - ні. З нею треба займатися, учиться - уроки робить. Це вже не по моїй формі.

У службі дітей пояснюють: подальшу долю Альбіни вирішуватимуть тоді, коли знайдуть матір. 34- річна жінка до дівчинки ще не навідувалася. Припускають, що дитині доведеться шукати нову сім'ю, бо у цій - залишатися небезпечно.

Андрій Міщеня, начальник служби у справах дітей Рівненського міськвиконкому:

Якихось таких явних проблем до цього скажемо її випадку, коли вона скоріше за все запила, а що вже примусило вітчима так от вчинити грубо з дитиною жорстоко це просто не вкладається в голову.

Доки соцпрацівники з'ясовуватимуть усі обставини події, Альбіна поживе в бабусі. До дівчинки цього року ще не приходив Святий Миколай. Та листа йому дівчинка таки написала.