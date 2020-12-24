Сьогодні у християн західного обряду різдвяний Святвечір. Зі святом українців привітав Президент Володимир Зеленський. Глава держави побажав, щоб з Різдвом у кожну родину прийшла злагода, а на українську землю - мир і процвітання.

Володимир Зеленський, президент України:

Народження у Віфлеємі сина божого подарувало людям надію на спасіння і віру в те, що добро і милосердя переможе. Нехай вони наповнять ваші серця. Особливо, коли завершується рік важких випробувань. Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось одне від одного. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода. У кожну домівку достаток. А на українську землю тисячолітній мир та процвітання.