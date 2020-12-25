У Вифлеємі незвично мало вірян через пандемію COVID-19 [ Редактировать ]
Незвично мало людей було цього року під час нічної служби у церкві Різдва Христового в Віфлеємі. Зазвичай до храму, який звели на місці, де народився Ісус Христос, цієї пори з'їжджаються тисячі вірян. Утім, пандемія коронавірусу внесла свої корективи.
Ті, хто прийшов на службу, були в масках та дотримували соціальної дистанції. Різдвяну службу правив патріарх Єрусалима П'єр-баттіста Піццабалла, який сам нещодавно перехворів на коронавірус.
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