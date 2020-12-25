У Києві зафіксували більше тисячі інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
11035 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні минулої доби. 186 людей померло. Одужало майже 15,5 тисяч осіб.
Найбільша кількість інфікувань у Києві - більше тисячі. Далі йдуть Одещина, Київщина та Запоріжжя.
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