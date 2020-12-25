У Великій Британії виявили ще одну агресивну мутацію коронавірусу - Південно-Африканську. Про те, як влада і науковці планують протидіяти новим штамам ковіду - у нашому огляді.

У Британії виявили ще одну мутацію коронавірусу. Новий штам завезли з Південно-Африканської Республіки. Наразі в Королівстві двоє інфікованих. За словами науковців, південноафриканський штам ще заразніший за британський. Через це влада вже запровадила обмеження на поїздки до цієї країни, а також відправляє на карантин усіх прибулих звідти.

Раніше, через виявлення британського вірусу-мутанту, уряд посилив карантинні обмеження. Це порушило плани більше 16 мільйонів людей, зокрема жителів Лондона, який потрапив під обмеження четвертого, найжорсткішого, рівня. А за два дні суворий карантин поширять іще на кілька районів Англії.

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Тим часом в американській компанії Moderna очікують, що їхня вакцина допоможе захиститися від британської мутації коронавірусу. Про це ідеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії. Там повідомили, що препарат ефективний проти попередніх варіантів Ковіду, про це свідчать результати нещодавніх досліджень.

А нині тривають випробування сироватки щодо нових штамів. За словами науковців, оптимізму додає те, що коронавірус мутує значно повільніше, аніж сезонний грип, тож наявні протиковідні препарати найімовірніше будуть дієвими і щодо нових мутацій.

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Вакцина китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech - ефективна не більш як 50 відсотків. Такі результати третього етапу клінічних випробувань у Бразилії. Точні дані стосовно ефективності цієї китайської вакцини оприлюднять за 15 днів, коли зберуть результати експериментів в інших країнах.

Наразі єдиний плюс цієї вакцини - легкість зберігання, інші аналоги потребують наднизьких температур, а відтак спеціального обладнання, що можуть собі дозволити не всі країни. Ще до офіційних результатів, китайську вакцину, окрім Бразилії, забронювали Туреччина, Індонезія, Сінгапур та Чилі.

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У Мексиці стартує вакцинація проти коронавірусу. Для щеплення обрали спільну розробку американської компанії Pfizer та німецької Biontech. Напередодні до мексиканської столиці прибув спецрейс з сироваткою. Перші ін'єкції зроблять мешканцям Мехіко та міста Сальтильо на півночі країни, де великий рівень захворюваності.

Насамперед вакцину отримають медики, літні люди та пацієнти з хронічними захворюваннями. Від початку епідемії, в країні інфікувалися понад мільйон 350 тисяч людей. Більше 120 тисяч не змогли подолати недугу.

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Проти Ковіду у світі вже вакцинувалися понад два мільйони 700 тисяч повідомляє видання Блумберг. Там назвали нинішню кампанію з вакцинації найбільшою в історії людства. Масове щеплення йде наповну у Сполучених Штатах, Британії, Ізраїлі та Канаді.

Зокрема, у США вакцинували уже понад мільйон людей. А до кінця наступного тижня іще понад 11 мільйонів. В Британії перший етап щеплення пройшли півмільйона жителів. В Росії та Китаї почали вакцинувати громадян ще влітку, вакцинами власного виробництва до того, як вони пройшли повну перевірку.