Дональд Трамп назвав створення вакцини від коронавірусу цьогорічним Різдвяним дивом. Про це президент США сказав у святковому відео, яке записав разом із дружиною Меланією. Привітання з Різдвом від президентського подружжя транслювали усі місцеві канали. Для Трампів це останнє Різдво у Білому Домі. Подружжя подякувало усім, хто допомагає боротися з пандемією.

Дональд Трамп, президент США: