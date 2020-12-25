Двоє українських військових були поранені минулої доби на Донбасі. Поблизу Красногорівки один армієць підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Йому надали медичну допомогу та доправили до лікарні. Ще один військовий був поранений поблизу Шумів.

Там російські найманці вдарили з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Загалом бойовики п'ять разів порушували режим тиші. Під обстріли потрапили і райони неподалік Водяного. Окупанти укотре застосували заборонені міномети 82 калібру.