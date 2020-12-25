Украине нужно "становится на ноги" в переговорах/ фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский лично поддерживает выход страны из Минских соглашений. Об этом глава государства заявил во время интервью изданию "Фокус".

По его словам, в случае принятия такого решения, Европейский Союз может принять отмену санкций против России и представителей ОРДЛО.

Считаю, что мы с минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично, я бы вышел.

Отмечается, что в настоящее время нужно "становиться на ноги" в переговорном процессе, чтобы иметь возможность продвигаться вперед.

Читайте также, Путин высказался о Донбассе и Минских соглашениях. По мнению Кремля, перспективы развития отношений России с Украиной в значительной степени зависят от украинских властей.

Кроме того, Кравчук заявил о готовности Киева выполнять Минские соглашения. Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции - основой урегулирования является весь комплекс договоренностей.

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