У Ватикані папа Римський Франциск відслужив урочисту месу [ Редактировать ]
Сьогодні християни західного обряду святкують одне з найбільших свят - Різдво Христове. У Ватикані урочисту месу відслужив папа Римський Франциск. Через пандемію святкове Богослужіння правили у меншій частині Базиліки Святого Петра.
Зазвичай для цього відводять головну частину собору, яка вміщає до 10 тисяч людей. Аби встигнути до початку комендантської години, службу почали на 2 години раніше. Понтифік нагадав, що Різдво це також можливість для людей почати все наново, знайти сили в Христі, щоб протистояти випробуванням.
Папа Римський Франциск:
Син Божий прийшов у світ як вигнанець, щоб показати, що будь-який вигнанець - це дитя Боже. Він також прийшов, як дитина, слабка та вразлива, для того, щоб ми навчилися приймати свою слабкість з любов'ю. Господь також прийшов у бідності та нужді, аби показати, що коли ми допомагаємо бідним, ми показуємо Йому свою любов.
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Святая Месса проходит в Базилике Святого Петра