Сьогодні християни західного обряду святкують одне з найбільших свят - Різдво Христове. У Ватикані урочисту месу відслужив папа Римський Франциск. Через пандемію святкове Богослужіння правили у меншій частині Базиліки Святого Петра.

Зазвичай для цього відводять головну частину собору, яка вміщає до 10 тисяч людей. Аби встигнути до початку комендантської години, службу почали на 2 години раніше. Понтифік нагадав, що Різдво це також можливість для людей почати все наново, знайти сили в Христі, щоб протистояти випробуванням.

Папа Римський Франциск: