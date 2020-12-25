Це справжнє Різдвяне диво - так Дональд Трамп назвав появу вакцини від COVID-19 [ Редактировать ]
Дональд Трамп назвав створення вакцини від коронавірусу цьогорічним Різдвяним дивом. Про це президент США сказав у святковому відео, яке записав разом із дружиною Меланією. Привітання з Різдвом від президентського подружжя транслювали усі місцеві канали. Для Трампів це останнє Різдво у Білому Домі. Подружжя подякувало усім, хто допомагає боротися з пандемією.
Дональд Трамп, президент США:
Ми доправляємо мільйони доз безпечної та ефективної вакцини, яка незабаром покладе край цій жахливій пандемії та врятує мільйони життів. Ми вдячні всім науковцям, дослідникам та співробітникам компаній, які невтомно працювали, аби зробити цей прорив можливим. Це справжнє Різдвяне диво.
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