В Украине более 350 населенных пунктов остались без электричества/фото: zik.ua

В Украине, 26 декабря, более 357 населенных пунктов обесточены в результате осложнения погодных условий -снег, порывы ветра.

По состоянию на 7:00 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов

В 5 областях Украины люди остались без эллестричества, а именно:

Полтавская - 281,

Сумская - 46,

Донецкая - 15,

Днепропетровская - 13,

Черновицкая - 2.

Как отметили спасатели, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте также В Украине создается единая пожарно-спасательная служба

Как ранее сообщалось, непогода оставила без света 6 регионов Украины. Осложненные погодные условия устроили "конец света" 214 населенных пунктам в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Кроме того, в Минэнерго сделали заявление по подорожанию электроэнергии на территории Украины. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Напомним, С 1 декабря 2020 года стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности возросла на 30%. такие изменения станут ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.