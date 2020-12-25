Осложненные погодные условия устроили "конец света" 214 населенных пунктам в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Таким образом, 25 декабря из-за сильных снегопадов и ветров были порваны линии электропередач, что привело к обесточиванию.

По состоянию на 7:00 25 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 214 населенных пунктов в 6 областях.

Отмечается, что в Полтавской области ситуация затронула 76 населенных пунктов, Черниговской - 73, Сумской - 25, Киевской и Кировоградской - по 16 и Житомирской - 8. На местах аварий работают аварийные бригады.

Ранее мы писали, что непогода "атаковала" электричество в трех украинских областях. К восстановлению работы электрообеспечения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Минэнерго сделали заявление по подорожанию электроэнергии на территории Украины. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Напомним, С 1 декабря 2020 года стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности возросла на 30%. такие изменения станут ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию.

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