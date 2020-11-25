С 1 декабря стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности возрастет на 30% . По прогнозам экспертов, такие изменения станут ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию. Такое мнение выразил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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Эксперт отметил, что не так давно, летом 2020 произошло повышение стоимости электроэнергии в 1,5 раза.

Речь идет об очередном поднятии цен на транспортировку электроэнергии. Последнее такое повышение было летом этого года – в 1,5 раза. Сейчас с 1 декабря поднимается еще цена транспортировки электроэнергии на 30%. Заплатят за это все. Ошибочно предполагать, что это коснется только промышленности. В итоге это все равно перейдет на стоимость товаров для конечных потребителей и за это заплатят все граждане страны.

Конкурентоспособность украинских товаров на международном рынке, по словам президента объединения "Укрметаллургпром", будет снижена за счет необходимости повышения стоимости продукта.

Мы меньше сможем продать на мировых рынках металлопродукции – одной из основных статей нашего экспорта. Это повлияет и на курс, и на инфляцию. Здесь влияние отрицательное на гражданина Украины не только из-за повышения цен на электроэнергию, но и опосредованно за счет уменьшения поступлений в бюджет, давления на курс, увеличения инфляции.

Напомним, компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для населения на декабрь 2020 года.