Президент Володимир Зеленський підписав бюджет на 2021 рік. Отже, з 1 січня прожитковий мінімум в Україні зросте до 2 189 гривень, а мінімальна зарплата становитиме 6 тисяч.

Дефіцит бюджету при цьому буде майже 250 мільярдів гривень - це 5,5 відсотків ВВП.

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Утримати економіку на плаву без траншу МВФ наступного року Україні буде проблематично. Водночас у Міністерстві фінансів запевняють: "ситуація під контролем".

Місія Міжнародного валютного фонду завершила перший етап переговорів в Україні. Наступний запланований на січень, тоді переглянуть умови співробітництва. Тож на початку прийдешнього року, за словами міністра фінансів, є всі шанси отримати 700 мільйонів доларів кредиту.

Експерти щодо таких прогнозів - більш скептичні. Кажуть: Україна не виконала низку умов міжнародних кредиторів. Тож грошей так швидко чекати не варто.

Тетяна Острікова, економічний експерт: