В очікуванні траншу: чому МВФ переглядає умови співпраці з Україною [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський підписав бюджет на 2021 рік. Отже, з 1 січня прожитковий мінімум в Україні зросте до 2 189 гривень, а мінімальна зарплата становитиме 6 тисяч.
Дефіцит бюджету при цьому буде майже 250 мільярдів гривень - це 5,5 відсотків ВВП.
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Утримати економіку на плаву без траншу МВФ наступного року Україні буде проблематично. Водночас у Міністерстві фінансів запевняють: "ситуація під контролем".
Місія Міжнародного валютного фонду завершила перший етап переговорів в Україні. Наступний запланований на січень, тоді переглянуть умови співробітництва. Тож на початку прийдешнього року, за словами міністра фінансів, є всі шанси отримати 700 мільйонів доларів кредиту.
Експерти щодо таких прогнозів - більш скептичні. Кажуть: Україна не виконала низку умов міжнародних кредиторів. Тож грошей так швидко чекати не варто.
Тетяна Острікова, економічний експерт:
Не створений орган фінансових розслідувань - бюро економічної безпеки, а згідно умов Меморандуму, Україна зобов'язалася зробити це, що цей орган запрацює з першого січня, але навіть немає ухваленого закону, і ми бачимо повну реінкарнацію податкової міліції - це все говорить нам, що не все так добре з виконанням Меморандуму.
Також існують проблеми з бюджетом на 2021 рік, зокрема дозволений обсяг дефіциту передбачений у Меморандумі на рівні 4,5%, а по факту 5,5%. Також ми бачимо в бюджеті корупційні можливості, зокрема дотації депутатам на соцеконом розвиток.
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