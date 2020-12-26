Сьогодні маємо понад 7,5 тисяч нових хворих на COVID-19, - така оновлена статистика МОЗ.

Ушпиталили при цьому майже 3 тисячі пацієнтів. Тих, хто одужав, більше ніж 5 тисяч. Летальних випадків - 121.

У трійці коронавірусних лідерів: Одеська, Харківська та Львівська області. Київ, який тримав першість протягом кількох останніх місяців, здав позиції - хворих утричі менше.

Водночас медичні чиновники нагадують: така статистика - звичний спад вихідного дня. А на хвилю зростання інфікованих очікують уже після новорічних свят.