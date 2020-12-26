COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Сьогодні маємо понад 7,5 тисяч нових хворих на COVID-19, - така оновлена статистика МОЗ.
Ушпиталили при цьому майже 3 тисячі пацієнтів. Тих, хто одужав, більше ніж 5 тисяч. Летальних випадків - 121.
У трійці коронавірусних лідерів: Одеська, Харківська та Львівська області. Київ, який тримав першість протягом кількох останніх місяців, здав позиції - хворих утричі менше.
Водночас медичні чиновники нагадують: така статистика - звичний спад вихідного дня. А на хвилю зростання інфікованих очікують уже після новорічних свят.
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