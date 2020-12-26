Перевірки не на часі й український бізнес їх не витримає, - так вважають в опозиції. Уряд, навпаки, має вжити комплексних заходів і підтримати підприємців - як це роблять у цивілізованих країнах: зменшують тарифи й надають доступні кредити.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Це реструктуризація зовнішніх заборгованостей, зменшення вартості енергоносіїв, збільшення надання доступних кредитів - тому що анонсували програму доступних кредитів, дали на всю країну за весь період аж 5 млрд гривень. Це ніщо в порівнянні з тим ,що потрібно, або що виділяють інші країни на підтримку своєї економіки. І ці речі повинні бути максимально швидко втілені, тому що бізнес і підприємці довго чекати не можуть.