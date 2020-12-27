Ранее глава государства заявил, что в случае нападения России придется мобилизовать и мужчин, и женщин Источник: Офис президента Украины

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук поддержал заявление президента Владимира Зеленского о мобилизации населения. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее в интервью изданию "Фокус" глава государства заявил, что в случае нападения России придется мобилизовать и мужчин, и женщин.

Кравчук отметил, что Зеленский отвечал на вопрос журналиста о потенциальном нападении России со стороны Крыма.

Любой ответ связан с вопросом, который ставит журналист. Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе.

По словам Кравчука, "президент не мог ответить иначе".

Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю.

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В середине декабря президент Зеленский подписал закон, которым продлевает до 31 декабря 2021 действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Недавно о конфликте на Донбассе недавно высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.