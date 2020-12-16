Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия должна взять на себя ответственность за выполнение договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты на Нормандском саммите в 2019 году, передает пресс-служба делегации в Telegram.

На видеоконференции ТКГ не было главы российской делегации Бориса Грызлова. Сегодня украинская сторона подтвердила готовность последовательно выполнять минские соглашения и снова предложила свой "План совместных шагов".

"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона продолжает настаивать на реализации следующих мер:

беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к пленным

освобождение пленных

разблокировка российской стороной работы КПВВ

финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования

финализация договоренности о четырех новых участках разведения

обеспечение свободного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Ранее у Кравчука назвали причину продления закона. Делегация Украины полагает, что закон поспособствует мирному урегулированию конфликта.

Напомним, особый статус Донбасса продлили еще на год. За него проголосовали 304 депутата.

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