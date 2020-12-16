В среду, 16 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, которым продлевает до 31 декабря 2021 действие статьи 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Соответствующий закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, отмечается, что 16 декабря документ возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины и направлен на подпись президенту.

Ранее у Кравчука назвали причину продления закона. Делегация Украины полагает, что закон поспособствует мирному урегулированию конфликта.

Напомним, особый статус Донбасса продлили еще на год. За него проголосовали 304 депутата.

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