Температура, тиск або головний біль. За таких симптомів з нового року на швидку годі й чекати

Температура, тиск або головний біль. За таких симптомів з нового року на швидку годі й чекати. Бригади екстреної допомоги тепер виїжджатимуть на виклик тільки в разі критичної ситуації. Що робити решті українців - Жанна Дутчак розкаже.

Доброго дня, швидка, слухаю вас. Так, кажіть які у вас скарги.

В Івано-Франківській диспетчерській телефон не змовкає. Виклики тут приймають цілодобово з усієї області. Найгарячіше з шостої до одинадцятої вечора. Загалом щодня близько тисячі дзвінків, і на кожен другий - виїзд бригади.

Та з Нового року екстрена меддопомога працюватиме за новими правилами. Так вирішили в Кабінеті Міністрів. Тепер бригада швидкої виїжджатиме на виклик залежно від тяжкості стану пацієнта.

Роман Портюк, завідувач Івано-Франківської обласної диспетчерської служби:

Всі виклики екстреної допомоги поділяється на чотири категорії - критичні, екстрені, неекстрені і не профільні. І відповідно до цього поділу встановлені і нормативи доїзду - на критичний, бригада має прибути до десяти хвилин, на екстрений до двадцяти хвилин.

Якщо температура, тиск і головний біль по допомогу доведеться звертатися до сімейного лікаря. Бригада швидкої приїде тільки в разі ДТП, порушення свідомості, травмування, отруєння, розладу дихання або виникнення проблем із серцем. В обласній диспетчерській службі кажуть: нову систему тестують уже пів року.

На екрані можемо спостерігати всі виклики, які обслуговують бригади в Івано-Франківській області. Червоним та оранжевим відмічені саме критичні та екстрені.

У наданні пріоритетності конкретному виклику - жодного людського чинника, запевняють у службі.

Надія Кравчук, диспетчер:

У нас є алгоритм даних питань які я задаю пацієнту, я не визначаю, визначає програма. Відсортовує також програма, не я.

Утім, якщо виклик неекстрений хвилюватися теж не варто, запевняють диспетчери. Приміром, якщо немає сімейного лікаря, у вихідні чи серед ночі без допомоги не залишать.

Роман Портюк, завідувач Івано-Франківської обласної диспетчерської служби:

Швидка приїде найшвидше до тих кому це дійсно потрібно. ми вкладаємося в проміжки. У нас по місту доїзд є 11 хвилин, а в сільській місцевості двадцять сім.

Бригада Надвірнянської швидкої щойно отримала екстрений виклик у гірське село Битків. Там літня жінка знепритомніла. Щоб доїхати до неї, а це десять кілометрів, за нормами потрібно двадцять хвилин. Та от халепа, старенький "Уазик" ніяк не заводиться.

Та там бездоріжжя, асфальту практично немає

Утім, усе-таки прибули вчасно. Але до будинку хворої, а це більше ніж кілометр - фельдшерці Вікторії довелося йти пішки. Машина не змогла проїхати через аварійний міст.

- Що вас турбує? - Крутиться голова, не добре мені щось. - Тиск у вас підвищений.

Бабусю до швидкої несли на ношах, майже пів години.

Дуже важко, деколи приходиться залучати сусідів, родичів, але зараз нікого немає, і ми змушені нести самі.

Замість встановлених двадцяти хвилин у гірських районах працівники швидкої на виклик часто витрачають по дві й більше годин. Напарник Ореста з одного такого торік не повернувся. Їхали до вагітної, в якої розпочалися перейми. Та через погану дорогу - діставалися довго пішки. І в чоловіка не витримало серце.

Орест Косюк, фельдшер Надвірнянської екстреної допомоги:

Відмовило серце, помирає в мене прямо на руках. А жінка поки я надавав допомогу, то пройшло більше 20 хвилин, в хаті почала народжувати.

Тож чи здатні ці норми зробити роботу швидкої і справді швидкою - питання поки що відкрите.