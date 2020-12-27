У Сполучених Штатах чоловік відкрив вогонь по відвідувачах боулінг-клубу

У Сполучених Штатах чоловік відкрив вогонь по відвідувачах боулінг-клубу. Троє людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.

Усе сталося напередодні у штаті Іллінойс. До поліцейського відділку зателефонував менеджер клубу й повідомив про озброєного чоловіка. Той відкрив стрілянину. Серед загиблих двоє підлітків. Стрільця затримали на місці. Мотиви його нападу невідомі. Працюють слідчі.

Ден О'ші, шеф поліції Рокфорда: