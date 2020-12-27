У США чоловік відкрив вогонь по відвідувачам боулінг-клубу [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах чоловік відкрив вогонь по відвідувачах боулінг-клубу. Троє людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.
Усе сталося напередодні у штаті Іллінойс. До поліцейського відділку зателефонував менеджер клубу й повідомив про озброєного чоловіка. Той відкрив стрілянину. Серед загиблих двоє підлітків. Стрільця затримали на місці. Мотиви його нападу невідомі. Працюють слідчі.
Ден О'ші, шеф поліції Рокфорда:
Жоден із поліцейських не застосовував зброї. Підозрюваний - єдиний, кого ми вважаємо причетним до скоєння цього злочину, перебуває під вартою. Але його провину ще необхідно довести.
по теме
У Сполучених Штатах знов протестують через убивство темношкірого поліцейським
Пациент с коронавирусом убил своего пожилого соседа по палате за молитвы
Повідомлення надійшло через домашнє насильство - силовики шукали нападника, коли той відкрив по ним вогонь
Дональд Трамп помилував фігурантів розслідування щодо втручання Росії у вибори в США. Повне помилування та пом'якшення вироків стосується двадцятьох 20 осіб
ВО Франции завершили поиски мужчины, который расстрелял троих жандармов