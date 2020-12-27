У Празі десятки людей виконали різдвяний заплив [ Редактировать ]
Різдвяний заплив в історичному центрі Праги. Десятки людей занурилися в міську річку Влтава. Для плавців облаштували спеціальні доріжки на відстань 100, 300 та 750 метрів.
Такі купання є традиційними для чехів уже більше ніж 70 років. Влаштовують їх на згадку про першого плавуна - Альфреда Нікодема. Та цього разу перед запливом усіх учасників тестували на COVID-19.
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