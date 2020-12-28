На Донбасі армійці знищили безпілотник бойовиків [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби бойовики тричі порушили режим тиші. Неподалік Мар'їнки атакували українські позиції зі стрілецької зброї.
А поблизу Авдіївки армійці ЗСУ знищили ворожий безпілотник, що перетнув лінію розмежування. На численні обстріли противника - військові вимушено відповідали вогнем.
Втрат і поранень серед українських захисників немає.
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Околиці Авдіївки обстрілювали із гранатометів, а поблизу Лебединського і Мар'їнки вели вогонь зі стрілецької зброї. Також біля Авдіївки наші армійці знищили ворожий безпілотник, що перетнув лінію розмежування
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