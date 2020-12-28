Академик НАН Сергей Комисаренко рассказал о том, что коронавирусом могут заболеть не все. По его словам, у людей просто может быть мощная иммунная система. Тем не менее люди все равно могут быть распространителями инфекции.

Также многое может зависеть от дозы вируса. По словам Комисаренко, люди болеют семью типами коронавируса: четырьмя могут спокойно переболеть, а тремя - опасно.

То есть, возможно, у людей существует перекрестный иммунитет - то есть иммунитет против тех менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса.

Также, по словам ученого, если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, который попал в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ними.

На уточняющий вопрос журналиста о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют коронавирусом, Комисаренко ответил:

Есть. Также есть люди, которые могут сами не болеть, а быть распространителями.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

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