Пашинян запевнив вірмен у допомозі Росії у випадку війни [ Редактировать ]
Якщо Азербайджан нападе на Вірменію - у конфлікт втрутиться Росія. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. За його словами, жителі прикордонного регіону, а саме Сюнікської області - побоюються, що розташування нових азербайджанських бойових постів поблизу загрожуватиме їхній безпеці.
Нагадаю, 10 листопада країни підписали договір про припинення бойових дій. За ним частина територій Нагірного Карабаху перейшла під контроль Баку. Серед них і район, який нині, зокрема, межує з Сюнікською областю Вірменії.
по теме
Соответствующее решение азербайджанские парламентарии приняли в пятницу, 11 декабря
Пашинян подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией "в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа"
Президент России считает, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана
Армения не исключает, что может признать независимость Нагорного Карабаха
Обмен был проведен по трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября