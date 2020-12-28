Якщо Азербайджан нападе на Вірменію - у конфлікт втрутиться Росія. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. За його словами, жителі прикордонного регіону, а саме Сюнікської області - побоюються, що розташування нових азербайджанських бойових постів поблизу загрожуватиме їхній безпеці.

Нагадаю, 10 листопада країни підписали договір про припинення бойових дій. За ним частина територій Нагірного Карабаху перейшла під контроль Баку. Серед них і район, який нині, зокрема, межує з Сюнікською областю Вірменії.