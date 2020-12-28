У МОЗ запевнили у спроможності транспортувати та зберігати вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Україна зможе транспортувати і зберігати вакцину проти Ковіду, що вимагає наднизьких температур. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, така можливість є на вітчизняних складах, і МОЗ уже звернувся до приватних логістичних фармацевтичних компаній.
Як пояснив Ляшко: сироватку доправлятимуть у контейнерах із сухим льодом, далі зберігатимуть у холодильниках, і звідти розвозитимуть до пунктів щеплення.
Там препарат можна тримати у температурі до плюс восьми градусів, але не більше як п'ять днів.
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