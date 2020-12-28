Пані Поліна виготовляє новорічні прикраси з вати майже шести років

Фрукти, тварини, казкові персонажі - і все з вати. Таку технологію виготовлення новорічних іграшок активно використовували 100 років тому. Та якщо тоді іншого декору майже не було, то зараз такі прикраси - це тренд. Ексклюзивні витвори сучасних майстринь бачила Марина Михайловська.

Открываешь книгу и все персонажи перед тобой: и Пьерошечка, и Буратиночка.

Пані Поліна виготовляє новорічні прикраси з вати майже шести років. Починала з літературних персонажів, нині ж працює навіть за портретами реальних людей. У кожну ялинкову прикрасу майстриня вкладає душу, наповнює її філософським змістом.

Поліна Андрієвська, майстриня:

Именно этот момент я увидела в полусне. А потом стала думать. Помните, Пугачева пела: "Мне без тебя, любимый мой, лететь с одним крылом". Они любят друг друга, у них только два крыла на двоих. По одному они не могут.

Щоб створити таку красу, потрібні вата, клейстер, фарби, фантазія та неабияке терпіння.

Поліна Андрієвська, майстриня:

Начинаем мы вот так. Потом мотаем сухой ватой ручки-ножки, делаем мумию из ваты. Потом это обтягивается мокрой ватой. Потом к нему добавляются одежки, личики.

Робота над кожною іграшкою потребує не одного дня. Адже просто сформувати ватну фігурку аж ніяк не все. На кожному з етапів заготовка має висохнути. А ще її треба розмалювати, відтворити дрібні деталі.

Людмила, відвідувачка виставки:

Это тепло, восторг от рук мастера, что может человеческая фантазия. Что можно из таких подсобных материалов. Неуемная фантазия мастера, Полины, она сотворила те чудеса, которые мы видели.

Тривалий час жінка працювала на ринку, а знайшла себе у творчості вже на пенсії. Вчилася за відеороликами в інтернеті, набиралася досвіду на Ярмарках та фестивалях. Тепер наважилась і на власну виставку.

Юлія, відвідувачка виставки:

Это такие настоящие, как игрушки, которые мы можем видеть сейчас только на фотографиях, на тех елках, которые в самом начале, когда они только появились. Это настолько интересно, не китайские.

Сніговики, Янголи, символи року - найпопулярніші ялинкові прикраси. А ще Поліна Андрієвська робить із вати звичайні іграшки, брошки й рамки для фото. І залюбки ділиться своїми знаннями з усіма охочими.