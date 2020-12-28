COVID-19 в Україні: ушпиталили півтори тисячі людей [ Редактировать ]
4 385 українців захворіли на коронавірус минулої доби. Це ранкові дані Міністерства охорони здоров'я. З діагнозом COVID-19 ушпиталили півтори тисячі людей, від ускладнень померли 75 пацієнтів.
За останню добу найбільше заражень виявили в Києві, на Запоріжжі, Миколаївщині та Дніпровщині. Загальна кількість інфікованих від початку епідемії вже перевищила мільйон.
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