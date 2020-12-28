У Кривому Розі обвалився будинок, одна людина загинула

У Кривому Розі обвалився будинок, одна людина загинула. Це сталося сьогодні вночі на вулиці Ферганській. З невідомих причин між першим поверхом та підвалом нежитлової будівлі впало перекриття. З-під руїн рятувальники дістали безхатька - його ушпиталили.

Згодом знайшли тіло ще одного чоловіка, теж безпритульного. Що спричинило руйнування - встановлюють фахівці.