Німеччина не змінюватиме своєї позиції щодо "Північного потоку-2", попри зміну влади в США

Німеччина не змінюватиме своєї позиції щодо "Північного потоку-2", попри зміну влади в США. Про це заявив міністр закордонних справ країни Гайко Маас. Він зауважив: європейський суверенітет не передбачає виконання забаганок Вашингтона.

Натомість новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден, як і Трамп, виступає проти спорудження газопроводу. "Північний потік-2" будують задля постачання палива з Росії до Німеччини в обхід України. Проєкт був заморожений через санкції США. У Вашингтоні зазначають: газогін призведе до залежності Європи від російського енергоресурсу.