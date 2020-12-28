США виступає проти спорудження газопроводу з Росії до Німеччини [ Редактировать ]
Німеччина не змінюватиме своєї позиції щодо "Північного потоку-2", попри зміну влади в США. Про це заявив міністр закордонних справ країни Гайко Маас. Він зауважив: європейський суверенітет не передбачає виконання забаганок Вашингтона.
Натомість новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден, як і Трамп, виступає проти спорудження газопроводу. "Північний потік-2" будують задля постачання палива з Росії до Німеччини в обхід України. Проєкт був заморожений через санкції США. У Вашингтоні зазначають: газогін призведе до залежності Європи від російського енергоресурсу.
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